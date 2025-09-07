Константин Борисов отметил, что в первый раз летал на Crew Dragon

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Российский космонавт Константин Борисов сообщил, что уже начал готовиться к следующему полету, который планируется в марте 2027-го. Об этом он заявил в рамках спецрейса по наблюдению лунного затмения.

"Я уже готовлюсь к следующему полету, который запланирован на март 2027-го", - сказал космонавт.

Борисов отметил, что в первый раз летал на Crew Dragon, а в этот раз полетит на "Союзе", чтобы "полностью раскрыться в профессии".

Научно-техническая гильдия "Рубежи науки" и Роскосмос организовали спецрейс для наблюдения лунного затмения вечером 7 сентября. Планируется, что три самолета (в том числе борт Роскосмоса) вылетят из московского аэропорта Внуково в 19:30 мск и возьмут курс на Северный Урал.

Полная фаза затмения ожидается с 20:30 по 21:53 мск - в момент пика затмения воздушные суда развернутся над Полярным кругом. При условии геомагнитного возмущения пассажиры с одного противоположного от затмения борта смогут наблюдать северное сияние. Таким образом, правый борт увидит первую половину затмения, левый - вторую половину, а при развороте Луна и сияние "поменяются" местами для участников с разных бортов.