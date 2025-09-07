Москвичи смогли увидеть полное затмение Луны, которая стала красной

В последний раз на всей территории России полное лунное затмение наблюдалось семь лет назад

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Москвичи смогли увидеть максимальную фазу полного затмения Луны, которая приобрела насыщенный красноватый оттенок. Облачность в столице лишь частично помешала наблюдению, передает корреспондент ТАСС из Московского планетария, где астрономы и горожане наблюдали явление.

Ранее сообщалось, что полная фаза затмения началась в 20:31 и продлилась до 21:53 мск. Максимум затмения (1,368) в Москве наблюдался в 21:12 мск. Луна начала приобретать красноватый оттенок задолго до этого времени. При наблюдении в телескоп он выглядел неоднородным, содержащим и персиковый, и алый, и оранжевый, и коричневый оттенки.

В 18:28 мск началось незаметное глазу полутеневое затмение - время прохождения Луной полутени Земли. Час спустя затмение стало частным, а затем полным. В 21:53 мск полная фаза уступила место частной. Все этапы затмения, включая финальную полутеневую фазу, завершатся в 23:55 мск.

Сентябрьская Луна в ночь затмения находится достаточно невысоко над горизонтом, что в сочетании с небольшой облачностью создало в Москве риски ухудшения условий наблюдения. "Но это продолжительное явление, поэтому в просветы, в периоды прояснения можно будет, вероятно, рассмотреть", - сказал ТАСС перед началом затмения руководитель астрономического комплекса и обсерватории Московского планетария Александр Перхняк.

Облака в итоге лишь частично мешали наблюдению события, которое стало редким: в последний раз на всей территории России полное лунное затмение наблюдалось семь лет назад.

Явление 7 сентября доступно для наблюдения в любой точке России, где Луна будет находиться над горизонтом, а также в Антарктиде, Азии, Африке, Океании и Европе. Его невозможно увидеть только на территории восточной части Чукотского полуострова, где уже наступает утро 8 сентября.

Тест на чистоту воздуха

Наблюдение лунного затмения - самый простой тест на чистоту атмосферы, сказала ТАСС научный директор Московского планетария Фаина Рублева. Грязноватый оттенок Луны, освещаемой рассеянными в земной атмосфере солнечными лучами, может говорить о запыленности воздуха в месте наблюдения.

"[Прозрачность] атмосферы зависит от ее чистоты, от того, сколько выбросов, примесей в ней содержится. <…> Лунное затмение позволяет своими глазами в этом убедиться, не проводя никаких дополнительных [исследований]. Чистая Луна - чистый воздух, грязноватая - запыленный. Это еще один фактор, который всегда привлекает внимание к этому явлению", - добавила ученый.

В момент полного затмения Луны на самом спутнике Земли наблюдалось полное солнечное затмение. При этом 10 сентября Луна окажется в перигее - ближайшей к Земле точке своей орбиты. Если эта дата находится близко к полнолунию, то его называют суперлунием. Следовательно, 7 сентября полное лунное затмение совпало с суперлунием.