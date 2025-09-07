Его первая экспедиция на МКС проходила в 2022-2023 годах

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин в настоящее время проходит подготовку ко второму в своей карьере космическому полету. Старт экспедиции на Международную космическую станцию намечен на начало 2027 года, следует из материалов спецрейса по наблюдению лунного затмения.

"Сейчас проходит подготовку к полету на МКС, намеченному на начало 2027 года", - говорится в разделе информационного буклета, посвященном Петелину.

Ранее в рамках спецрейса космонавт Роскосмоса Константин Борисов сообщал, что его следующий полет к орбитальной лаборатории намечен на март 2027 года - в беседе с ТАСС он подтвердил, что Петелина назначили в тот же экипаж, что и его. "Да, вместе полетим", - сказал Борисов.

Петелин вместе с коллегой Сергеем Прокопьевым совершил свою первую экспедицию на МКС в 2022-2023 годах - она продлилась 370 суток и на момент окончания была самой длительной миссией на МКС. Сейчас его рекорд побит космонавтами Олегом Кононенко и Николаем Чубом, летавшими в 2023-2024 годах и пробывшими на орбите порядка 374 суток.

О спецрейсе

Научно-техническая гильдия "Рубежи науки" и Роскосмос организовали спецрейс для наблюдения лунного затмения вечером 7 сентября. Четыре самолета (в том числе борт Роскосмоса) вылетели из московского аэропорта Внуково в 19:30 мск и взяли курс на Северный Урал.

Полная фаза затмения прошла с 20:30 по 21:53 - в момент пика затмения воздушные суда развернулись над полярным кругом. Геомагнитное возмущение позволило пассажирам с противоположного от затмения борта наблюдать северное сияние. Таким образом, правый борт увидел первую половину затмения, левый - вторую половину, а при развороте Луна и сияние "поменялись" местами для участников с разных бортов.

Планировалось, что с одного борта самолетов будет видно затмение, а с другого - северное сияние, однако геомагнитного возмущения было недостаточно для формирования авроры. Тем не менее, разворот воздушных судов позволил всем пассажирам наблюдать затмение.