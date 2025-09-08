Работа пройдет при помощи спускаемого аппарата на базе микроспутника формата CubeSat

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Планетологи впервые изучат структуру недр астероида Апофис и проведут первые в истории сейсмические замеры на поверхности малого небесного тела в рамках миссии RAMSES, что поможет ученым раскрыть устройство этого потенциально опасного околоземного астероида. Об этом сообщил научный руководитель миссии RAMSES Патрик Мишель на онлайн пресс-брифинге на научном конгрессе EPSC-DPS2025.

"Предыдущие астероидные миссии показали, что эти небесные тела часто бывают устроены и ведут себя не так, как на то указывают наблюдения с Земли. Единственный способ получить достоверные данные - провести наблюдения на месте, и в случае с Апофисом возможность их провести нам дает сама природа. Ранее мы никогда не проводили сейсмические замеры на астероиде, и теперь мы впервые проследим за тем, как эти волны распространяются по недрам астероида", - заявил Мишель.

Эти замеры, как отметил Мишель, будут проводиться на поверхности астероида Апофис при помощи спускаемого аппарата на базе микроспутника формата CubeSat, который будет изготовлен международными партнерами ЕКА с применением опыта и научных инструментов, которые были созданы для предыдущих европейских межпланетных зондов, в том числе для астероидной миссии HERA, запущенной в октябре прошлого года к астероиду Дидим.

По словам исследователя, эти сейсмические наблюдения будут вестись параллельно с радарным сканированием поверхности Апофиса, которое будет осуществляться при помощи второго микроспутника миссии RAMSES, и анализом свойств астероида при помощи пяти основных инструментов космического аппарата RAMSES. Эти наблюдения помогут ученым впервые составить полную карту недр астероида и понять, насколько он однороден.

Данные сведения, по словам Мишеля, критически важны для изучения того, как сближение Земли и Апофиса на рекордно малое расстояние, всего 31 тыс. км, и порожденные этим событием приливные силы повлияют на свойства недр астероида, его траекторию полета и прочие характеристики, определяющие вероятность его столкновения с Землей. Для решения этой задачи все три аппарата будут вести своеобразную "трансляцию" с астероида в момент его сближения с Землей и передавать данные каждую минуту.

Как добавил руководитель проекта RAMSES в ЕКА Паоло Мартино, использование "дублеров" научных приборов с миссии HERA и уже отработанных технологий при сборке миссии поможет запустить ее в рекордно короткие сроки, порядка трех лет, и при этом удержать расходы на относительно низком уровне - по текущим оценкам ученых, общий бюджет миссии, скорее всего, не превысит 300-360 млн евро. При этом Мартино отметил, что у RAMSES, в отличие от других миссий, есть только одно окно и попытка для запуска, что делает крайне опасными любые задержки при подготовке миссии и указывает на важность неукоснительного соблюдения графика ее подготовки.

О миссии RAMSES

Проект миссии RAMSES предусматривает создание межпланетного зонда, который будет выведен в космос в конце весны 2028 года для отработки технологий планетарной защиты. В феврале 2029 года он сблизится с околоземным астероидом Апофис, который долгое время считался самым опасным объектом в ближайших окрестностях Земли, и выведет на его орбиту два микроспутника, один из которых осуществит посадку на данном небесном теле. Собранные RAMSES данные помогут понять, как поменяется форма, структура и свойства Апофиса после его сближения с Землей в апреле 2029 года.