МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Российские космонавты на борту Международной космической станции (МКС) периодически кормят американских коллег сырым чесноком. Об этом ТАСС рассказал командир отряда космонавтов Роскосмоса Герой России Олег Кононенко.

"Когда чеснок прилетает на станцию, мы его американцам предлагаем - у них тоже есть чеснок, но в жидком виде. Они как правило отказываются, но иногда так складывается, что сидим за обедом, российские космонавты едят чеснок, и американцу волей-неволей приходится тоже есть", - сказал Кононенко.

Он добавил, что на борту МКС чеснок ценится как профилактическое средство. "Противопростудное, противогрибковое, против всего. Поэтому российские космонавты чеснок любят", - подчеркнул Кононенко.

Экипаж орбитальной лаборатории питает особую любовь к острой и пряной пище, так как в условиях невесомости человек начинает несколько иначе воспринимать вкусы и запахи. Так, без дополнительной остроты обычная еда может показаться пресной и безвкусной. При этом, как сообщали в Центре подготовки космонавтов (входит в Роскосмос) в августе, чеснок включается в рацион только при согласии всего экипажа.

В четверг к орбитальной лаборатории стартует новый грузовой корабль "Прогресс МС-32", загруженный полкило чеснока, девятью килограммами различных цитрусовых, четыремя килограммами яблок и таким же количеством лука. Кроме того, корабль доставит на МКС новый скафандр "Орлан-МКС" №7 для работы в открытом космосе.