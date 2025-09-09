"Прогресс МС-30" отстыковался от МКС

На место "Прогресса МС-30" пристыкуется грузовой корабль "Прогресс МС-32"

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-30" отстыковался от модуля "Звезда" российского сегмента Международной космической станции (МКС) перед отправкой к станции нового космического грузовика, следует из трансляции Роскосмоса.

Около 21:59 мск корабль включит двигатели на торможение, что позволит ему начать сход с орбиты МКС и вскоре войти в атмосферу Земли. Большая часть корабля сгорит в плотных слоях атмосферы, а несгораемые элементы упадут и впоследствии затонут в несудоходном районе южной части Тихого океана.

"Прогресс МС-30" прибыл на МКС 3 марта. Он доставил на МКС почти 2,6 тонны грузов - аппаратуру, одежду, пропитание, а также скафандр "Орлан-МКС" №6, предназначенный для работы в открытом космосе.

На место "Прогресса МС-30" пристыкуется грузовой корабль "Прогресс МС-32". Ракета "Союз-2.1а" с грузовым кораблем уже установлена на стартовый стол № 31 космодрома Байконур. Запуск намечен на 11 сентября, а стыковка с МКС - на 13 сентября.

"Прогресс МС" - российский автоматический космический корабль, который создавался специально для обслуживания орбитальных станций. Используется для доставки на МКС различных грузов (топлива, научного оборудования, кислорода, воды, продовольствия и другого), а также для корректировки ее орбиты.