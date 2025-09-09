Транспортный грузовой корабль отстыковался от модуля "Звезда" российского сегмента МКС 9 сентября в 18:45 мск

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-30" закончил полет, несгораемые элементы конструкции упали в несудоходном районе южной части Тихого океана, сообщили в Роскосмосе.

"9 сентября грузовой корабль был сведен с орбиты, вошел в плотные слои атмосферы и разрушился. По данным Центра управления полетами ЦНИИмаш, несгоревшие элементы конструкции корабля упали в несудоходном районе южной части Тихого океана", - говорится в сообщении.

"Прогресс МС-30" отстыковался от модуля "Звезда" российского сегмента МКС 9 сентября в 18:45 мск. На его место пристыкуется грузовой корабль "Прогресс МС-32". Ракета "Союз-2.1а" с грузовым кораблем уже установлена на стартовый стол № 31 космодрома Байконур. Запуск намечен на 11 сентября, а стыковка с МКС - на 13 сентября.

"Прогресс МС" - российский автоматический космический корабль, который создавался специально для обслуживания орбитальных станций. Используется для доставки на МКС различных грузов (топлива, научного оборудования, кислорода, воды, продовольствия и другого), а также для корректировки ее орбиты.