Российские космонавты на МКС дали старт диктанту на тему ракетостроения

Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Олег Платонов призвали россиян регистрироваться на сайте проекта и проходить специальные тесты, чтобы проверить свои знания о космосе

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Космонавты Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Олег Платонов с борта Международной космической станции (МКС) дали старт первому всероссийскому диктанту "Реактивное движение" на тему ракетостроения. Включение с МКС стало частью пресс-конференции в ТАСС, посвященной проекту.

"Разработка инженерных решений для космоса требует больших знаний в области космических технологий и опирается на инженерные решения, проверенные временем. Ведь, как говорил Константин Эдуардович Циолковский, сначала неизбежно идут мысль, фантазия, сказка. За ними шествуют научный расчет, и уже в конце концов исполнение венчает мысль", - процитировал Рыжиков исследователя.

Космонавты призвали россиян регистрироваться на сайте проекта и проходить специальные тесты, чтобы проверить свои знания о космосе.

По словам председателя Совета молодых ученых и специалистов госкорпорации "Роскосмос" Андрея Волынцева, призеры и победители получат определенные призы - от экскурсий в Центр управления полетами в Королеве и Центр подготовки космонавтов в Звездном городке до поездки на космодром Байконур, где им выдастся возможность наблюдать пуск ракеты-носителя.

"Это не диктант в чистом виде, не надо будет что-то записывать или писать без ошибок. Нужно будет просто пройти тест. Кто быстрее ответит, тот получает баллы для прохождения следующих этапов и получает призы", - уточнил руководитель ракетостроительного чемпионата "Реактивное движение", ведущий инженер лаборатории общей механики НИИ механики МГУ им. М. В. Ломоносова Антон Рогачев.

По итогам двух этапов диктанта организаторы отберут финалистов для решения итоговых задач. Результаты этого тура определят получателей главных призов.

Ракета своими руками

Инженерно-космический диктант - один из проектов марафона "Реактивное движение" в рамках Десятилетия науки и технологий. Его организаторами выступают Минобрнауки России, МГУ имени М. В. Ломоносова, госкорпорация "Роскосмос" и ракетостроительный чемпионат "Реактивное движение". Инициатива реализуется в рамках федерального проекта "Популяризация науки и технологий" с целью вовлечения молодежи в космические технологии.

Организаторы диктанта также выступают инициаторами разработки норматива ТехноГТО по ракетостроению и реализуют образовательный проект "Ракета на километр", в рамках которого в России создается серия обучающих роликов, позволяющих любому школьнику под руководством наставника собрать и запустить водяную ракету. Героем первого ролика, который будет опубликован в сентябре, станет российский космонавт Александр Гребенкин.

Помимо этого, в России проходит фестиваль "Реактивное движение", в рамках которого школьники по всей стране создают свои ракеты на воде и водороде. По итогам года количество самодельных ракет, которые запустят ребята в разных городах, должно достигнуть 8 тыс.

"Особенность "Реактивного движения" в том, что марафон выстроен в формате воронки вовлечения: постепенно, по шагам он дает возможность школьникам и студентам погружаться в эту область. <…> Такие проекты имеют стратегическое значение: мы не только популяризируем науку, но и создаем систему раннего <…> вовлечения молодежи в инженерное и исследовательское творчество", - отметил начальник отдела популяризации науки и технологий Минобрнауки РФ Павел Сиротов.