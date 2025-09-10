Дальнейшее изучение образцов этих отложений после их доставки на Землю поможет сузить перечень возможных механизмов их формирования

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Американский ровер Perseverance обнаружил в регионе Неретва в западной части марсианского кратера Йезеро уникальные залежи сланцев, внутри которых присутствуют прослойки из фосфатов и органических соединений, сформировавшихся в водной среде при относительно низких температурах. Они могут быть первыми марсианскими "биосигнатурами", пишут исследователи в статье в журнале Nature.

"Проведенный нами анализ заставляет нас заключить, что эти отложения обладают той структурой, составом, обликом и минеральными и химическими характеристиками, которые позволяют отнести их к числу потенциальных марсианских "биосигнатур" - объектов, которые сформировались в результате действия неких биологических процессов. Дальнейшее изучение образцов этих отложений после их доставки на Землю поможет сузить перечень возможных механизмов их формирования", - пишут исследователи.

К такому выводу пришла научная команда ровера Perseverance под руководством доцента Университета Стоуни-Брук (США) Джоэля Гуровица при изучении данных, которые были собраны при помощи инструментов пятого марсохода NASA в двух точках в западной части кратера Йезеро в регионе Неретва. Здесь есть залежи глины и сланцев, которые сформировались на дне древнего марсианского озера в то время, когда на Марсе еще существовали жидкая вода и плотная атмосфера.

При изучении снимков этих отложений осадочных пород ученые обнаружили несколько необычных прослоек и структур, отличавшихся как цветом, так и химическим составом от окружающих слоев железосодержащих минералов, гипса и глины. Они содержали большие количества фосфатов и сульфидов, сосредоточенных внутри тонких прослоек, узлов и небольших гранул зеленого и салатового цвета, которые также содержали органические соединения.

Проведенные учеными опыты в наземных лабораториях и замеры структуры спектра этих необычных прослоек, получивших имя "леопардовые пятна", указали на то, что они состоят из минерала вивианита, отложения которого формируются в восстановительной, а не окислительной среде, типичной для Марса. Это говорит о крайне необычных условиях их образования, потенциально связанных, как осторожно предполагают Гуровиц и его коллеги, с марсианской жизнью.

При этом ученые не исключают, что эти прослойки из вивианита и прочих щелочных минералов медленно сформировались пока неизвестным абиотическим путем за миллиарды лет химической эволюции Марса. Доставка на Землю собранных Perseverance образцов и их изотопный анализ позволят получить однозначный ответ на данный вопрос, что подчеркивает необходимость реализации миссии MSR по возврату собранных проб пород с Марса, подытожили планетологи.

Поиски марсианской жизни

Первые планы по созданию марсохода Perseverance были озвучены NASA в декабре 2012 года. Пятый ровер NASA, представляющий собой близкий аналог предшественника, марсохода Curiosity, вывели в космос в конце июля 2020 года, в феврале 2021 года он успешно совершил посадку на Марсе. После этого Perseverance успешно запустил в атмосферу Марса первый летательный аппарат, вертолет Ingenuity, и приступил к исследованиям планеты, в том числе к поискам возможных следов жизни.

Ровер Perseverance не только изучает свойства марсианских осадочных пород, но и собирает их образцы в специальный шкаф, установленный на его борту. Запасенные минералы на Землю вернет специальная совместная миссия Европейского космического агентства (ЕКА) и NASA под названием MSR, реализация которой пока остается под вопросом из-за прошлогоднего решения NASA о "переформатировании" проекта и сокращения бюджета агентства.