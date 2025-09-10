По данным МЧС, районы падения отделяющихся частей ракеты-носителя это "Вашка" и "Железнодорожный", "включающие Удорский, Княжпогостский и Корткеросский районы и округ

СЫКТЫВКАР, 10 сентября. /ТАСС/. Три муниципалитета Республики Коми объявлены временно опасными на период запуска ракеты-носителя "Союз-2" с космодрома Плесецк. Пуск запланирован на 13 сентября, сообщило главное управление МЧС РФ по республике.

"Существует вероятность падения отделяющихся частей ракеты-носителя на территории Республики Коми. 13 сентября с 04:00 до 07:00 московского времени (резервные дни - с 14 сентября в то же время) состоится пуск ракеты-носителя "Союз-2" с космическим аппаратом с космодрома Плесецк Архангельской области", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, районы падения отделяющихся частей ракеты-носителя "Союз-2" - это "Вашка" и "Железнодорожный", "включающие Удорский, Княжпогостский и Корткеросский районы и округ, на период пуска ракеты-носителя "Союз-2" с 12 по 14 сентября объявляются временно опасными".