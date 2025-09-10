На станцию также отправится продовольствие для экипажа

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Пуск ракеты-носителя "Союз 2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-32" пройдет в ночь на 12 сентября на космодроме Байконур. Как сообщили журналистам в Роскосмосе, корабль доставит на Международную космическую станцию более 2,5 тонны грузов, включая новый скафандр "Орлан-МКС" № 7.

Старт ракеты намечен на 18:54 мск с площадки № 31 (стартовый комплекс "Восток"). По плану, примерно через 9 минут корабль отделится от третьей ступени ракеты, а через 50 часов сблизится с МКС. Стыковка грузового корабля с модулем "Звезда" запланирована на вечер 13 сентября - около 20:27 мск. Это будет третий в 2025 году запуск корабля "Прогресс МС", а также пятый пуск ракеты с космодрома Байконур.

Космический грузовик доставит на МКС 2 516 кг грузов, среди которых 1 176 кг аппаратуры и оборудования, одежды, питания для космонавтов, медицинских и санитарно-гигиенических средств, а также 870 кг топлива для дозаправки станции, 420 л питьевой воды и 50 кг воздуха для пополнения атмосферы, а также скафандр "Орлан-МКС" №7 для работы в открытом космосе.

Кроме того, на станцию отправится пища для экипажа - как рассказал ТАСС начальник отдела космического питания НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии Андрей Ведерников, на грузовике в космос отправятся порядка 17 кг свежих фруктов и овощей, в том числе 5 кг грейпфрутов и 500 г чеснока, а также сублимированная пища, консервы, напитки, соусы и приправы, в том числе два вида кетчупа - шашлычный и лечо.

"Прогресс МС" - российский автоматический космический корабль, который создавался специально для обслуживания орбитальных станций. Используется для доставки на МКС различных грузов (топлива, научного оборудования, кислорода, воды, продовольствия и другого), а также для корректировки ее орбиты.