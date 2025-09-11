Предложена технология защиты от излучения в космосе

Без специальных материалов освоение дальних орбит и длительные экспедиции просто невозможны, поделился директор научно-образовательного центра "Перспективные технологии и материалы" СевГУ Владимир Гавриш

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Ученые Севастопольского государственного университета (СевГУ) получили добавки соединений вольфрама для создания материалов, защищающих от гамма- и рентгеновского излучения. Практическим применением могут служить радиозащитные конструкции, применяемые для защиты человека от радиации, включая рентген-кабинеты, помещения АЭС, космические станции, сообщил ТАСС директор научно-образовательного центра "Перспективные технологии и материалы" СевГУ Владимир Гавриш в ходе конференции "Наукоемкие технологии в машиностроении: современные тренды, перспективы развития и опыт подготовки инженерных кадров - 2025".

"Свинец, который традиционно применяется в этой сфере, имеет несколько существенных недостатков: токсичен, не долговечен, плохие механические характеристики. Мы занимаемся разработкой материалов для защиты от радиации. Мы получили добавку, испытали в различных матрицах полимерных, минеральных, и сам подход себя оправдывает. Классическим вариантом всегда был свинец, но он, например, непригоден для орбитальных станций. Наша задача - предложить легкую, но эффективную альтернативу. Космос - это среда с очень высоким уровнем радиации, и без специальных материалов освоение дальних орбит и длительные экспедиции просто невозможны", - рассказал он.

Ученый подчеркнул, что речь идет не только о материалах для конструкций, но и о средствах индивидуальной защиты, которые смогут использовать космонавты во время работы в условиях повышенного излучения.