Стыковка с модулем "Звезда" российского сегмента МКС запланировали на вечер 13 сентября

КОРОЛЕВ /Московская область/, 11 сентября. /ТАСС/. Ракета-носитель "Союз 2.1а" успешно вывела на околоземную орбиту транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-32", передает корреспондент ТАСС из подмосковного Центра управления полетами.

Старт ракеты прошел в 18:54 мск с байконурской площадки №31 (стартовый комплекс "Восток"). Стыковка с модулем "Звезда" российского сегмента МКС намечена на вечер 13 сентября.

Космический грузовик доставит на МКС 2 516 кг грузов, среди которых 1 176 кг аппаратуры и оборудования, одежды, питания для космонавтов, медицинских и санитарно-гигиенических средств, а также 870 кг топлива для дозаправки станции, 420 л питьевой воды и 50 кг воздуха для пополнения атмосферы. Кроме того, на станцию отправится новый скафандр "Орлан-МКС" №7 для работ в открытом космосе.

На борту "Прогресса" также находится пища для экипажа, как рассказал ТАСС начальник отдела космического питания НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии Андрей Ведерников, на грузовике в космос отправятся порядка 17 кг свежих фруктов и овощей, в том числе 5 кг грейпфрутов и 0,5 кг чеснока, а также сублимированная пища, консервы, напитки, соусы и приправы, в том числе два вида кетчупа - шашлычный и лечо.

"Прогресс МС" - российский автоматический космический корабль, который создавался специально для обслуживания орбитальных станций. Используется для доставки на МКС различных грузов (топлива, научного оборудования, кислорода, воды, продовольствия и другого), а также для корректировки ее орбиты.