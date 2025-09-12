Медаль была передана заместителем администратора агентства по реализации космических программ Кеннетом Бауэрсоксом

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Заместителя гендиректора Роскосмоса Героя Советского Союза и РФ Сергея Крикалева наградили высшей почетной наградой NASA "За выдающуюся общественную службу". Об этом сообщили в госкорпорации.

"Заместитель генерального директора по пилотируемым программам госкорпорации "Роскосмос" Сергей Крикалев отмечен медалью "За выдающуюся общественную службу". Эта высшая почетная награда NASA присуждается гражданским лицам за выдающиеся заслуги, существенно поспособствовавшие выполнению задач агентства. Медаль была передана заместителем администратора NASA по реализации космических программ Кеннетом Бауэрсоксом", - говорится в сообщении.

Роскосмос и NASA сотрудничают в рамках проекта Международной космической станции. В ноябре 2025 года исполняется 25 лет с начала постоянной работы экипажей на борту станции. В июле этого года делегация Роскосмоса во главе с генеральным директором госкорпорации Дмитрием Бакановым посетила США. В ходе переговоров обсуждалось продолжение программы перекрестных полетов, продление эксплуатации МКС, вопросы освоения дальнего космоса, в том числе Луны.

Сергей Крикалев - первый российский космонавт, совершивший полет на американском космическом корабле в 1994 году. В 1998 году он участвовал в первом полете по программе сборки Международной космической станции, а в 2000-2001 годах выполнил полет на станции в составе первой длительной экспедиции.