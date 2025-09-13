Как отметил спецкор ТАСС, исследование, предназначенное для переработки урины, позволяет получать до 5 л дистиллированной воды за сеанс

МКС, 13 сентября. /ТАСС/. Спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса на Международной космической станции (МКС) Алексей Зубрицкий рассказал, что эксперимент "Сепарация", предназначенный для переработки урины в дистиллированную воду и длящийся четыре-шесть часов, позволяет получать до 5 л чистой воды за сеанс.

"Эксперимент "Сепарация" предназначен для переработки урины в дистиллированную воду, которую в дальнейшем можно использовать для различных нужд на станции. В течение одного сеанса, который длится около четыре-шесть часов, на выходе мы получаем около 5 л дистиллированной воды", - сказал космонавт.

Он добавил, что специальная установка для дистилляции находится в модуле МИМ1 "Рассвет" и работает в течение многих лет. Работа с установкой заключается в сборке схемы подключения необходимых емкостей и самого процесса очистки. После дистилляции вода пропускается через блок колонок очистки для удаления возможных микрочастиц. Доочищенную таким образом воду можно использовать в различных системах МКС, например, для получения кислорода в системе "Электрон" или в качестве смывной воды в ассенизационно-санитарном устройстве. Зубрицкий отметил пользу переработки урины, позволяющей сэкономить пространство грузовых кораблей, которое можно использовать для доставки других вещей.

На МКС продолжается полет российских участников 73-й длительной экспедиции - космонавтов Роскосмоса Сергея Рыжикова, Алексея Зубрицкого и Олега Платонова. Роскосмос отчитался о проведении 11 сентября нескольких экспериментов, в числе которых, помимо "Сепарации", "Взаимодействие-2" по изучению закономерностей поведения экипажа в длительном космическом полете, "Форсированный выдох" (акустическая оценка вентиляционной функции легких в условиях космического полета) и "Ураган" (наблюдение и фотосъемка Земли для выявления развития природных катаклизмов).