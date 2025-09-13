До недавнего времени спектроскопические исследования указывали на свечение объекта красноватым цветом, однако последнее изображение свидетельствует, что оно изменилось на зеленое

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Пролетающий через Солнечную систему межзвездный объект 3I/ATLAS претерпел "аномальную эволюцию", изменив свой цвет. Об этом 10 сентября сообщил астрофизик университета Гарварда Ави Леб.

"Команда ATLAS интерпретировала эту аномальную эволюцию как переход от рассеяния солнечного света пылью, поднятой с покрасневшей поверхности, к образованию небольших, оптически ярких ледяных частиц, что изменяло непрозрачность шлейфа материалов, сбрасываемых 3I/ATLAS", - заявил Леб.

Отмечается, что до недавнего времени спектроскопические исследования указывали на свечение объекта красноватым цветом, однако последнее изображение свидетельствует, что оно изменилось на зеленое.

Впервые межзвездный объект 3I/ATLAS был замечен учеными 1 июля. В августе Ави Леб сообщил, что 3I/ATLAS излучает собственный свет, похожий на свечение фар автомобиля, но при этом источник свечения не был установлен. Предположительно, 3I/ATLAS может быть искусственным объектом с мощным источником энергии, способным генерировать видимый за миллионы километров свет.