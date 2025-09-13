К открытию люков и разгрузке "Прогресса" приступят 14 сентября

МКС, 13 сентября. /ТАСС/. Стыковка "Прогресса МС-32" с модулем "Звезда" Международной космической станции (МКС) прошла штатно, сообщил спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса на МКС Алексей Зубрицкий, который показал кадры подлета грузового корабля к станции.

"Все штатно. На сегодня нас еще ждут заключительные операции после стыковки, а уже завтра мы приступим к открытию люков и разгрузке "Прогресса", - рассказал космонавт.

Роскосмос сообщил о стыковке запущенного с Байконура транспортного грузового корабля "Прогресс МС-32" с модулем "Звезда" российского сегмента МКС.

"Прогресс МС" создавался специально для обслуживания орбитальных станций. Он используется для доставки на МКС различных грузов (топлива, научного оборудования, кислорода, воды, продовольствия и другого), а также для корректировки ее орбиты.