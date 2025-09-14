Ожидается, что корабль произведет в автономном режиме стыковку с орбитальной станцией 17 сентября

НЬЮ-ЙОРК, 15 сентября. /ТАСС/. Ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX с новым грузовым кораблем Cygnus XL корпорации Northrop Grumman стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) для пополнения запасов на Международной космической станции (МКС). Трансляция ведется на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства.

Запуск был осуществлен в воскресенье в 18:11 по местному времени (01:11 мск 15 сентября). Как ожидается, корабль произведет в автономном режиме стыковку с орбитальной станцией 17 сентября.

Этот пуск стал первым для нового космического корабля Cygnus XL, который отличается от предшественника способностью нести на борту порядка 5 тонн грузов. Грузоподъемность обычного Cygnus составляла около 3,8 тонны. Корабль доставит на орбитальную станцию, в частности, материалы, необходимые в производстве кристаллов для полупроводников, оборудование для модификации криогенных топливных баков, а также систему, позволяющую с помощью ультрафиолета не допускать размножения бактерий в воде.

Предыдущий запуск космического грузовика производства Northrop Grumman должен был состояться в начале 2025 года, однако он был отменен из-за повреждения аппарата при транспортировке.

Грузы на станцию с американской стороны, помимо Cygnus, доставляют корабли Cargo Dragon производства SpaceX. Последние при возвращении на Землю не сгорают в плотных слоях атмосферы, поэтому могут доставлять с МКС необходимые грузы.