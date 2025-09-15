Антон Семин стал гендиректором "Главкосмоса"

Мужчина работает в аэрокосмической отрасли с 2008 года

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Генеральным директором АО "Главкосмос" (входит в Роскосмос) назначен Антон Семин. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Решением совета директоров АО "Главкосмос" <…> с понедельника, 15 сентября 2025 года, новым генеральным директором компании назначен Антон Семин", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Семин имеет опыт работы в аэрокосмической отрасли с 2008 года.

"За 17 лет работы в группе компаний "Мера" прошел путь от специалиста до директора по продажам. На этой позиции успешно управлял коммерческой и проектной деятельностью", - отметили в компании.

В пресс-службе добавили, что Семин также отвечал за реализацию проектов по реконструкции и созданию стендовой испытательной базы на предприятиях авиационной и ракетно-космической промышленности, а также проектов по созданию систем сбора данных и бортовых систем регистрации параметров с космических летательных аппаратов.