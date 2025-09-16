Такое решение приняли из-за неполадок с двигателем корабля

НЬЮ-ЙОРК, 17 сентября. /ТАСС/. Запланированная на 17 сентября стыковка нового космического грузового корабля Cygnus XL корпорации Northrop Grumman с Международной космической станцией (МКС) перенесена на неопределенный срок из-за неполадок, возникших с основным двигателем корабля. Об этом сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"Cygnus XL не прибудет на космическую станцию в среду, 17 сентября, как было запланировано изначально, новая дата и время прибытия находятся на рассмотрении, - указывается в сообщении на сайте ведомства. - Во вторник утром основной двигатель Cygnus XL отключился раньше запланированного в ходе двух включений для перехода космического корабля на более высокую орбиту для стыковки со станцией".

В NASA указали, что остальные системы Cygnus XL работают в штатном режиме, в центре управления полетов проводят расчеты по альтернативному плану включения двигателей для стыковки с орбитальной станцией.

Ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX с новым грузовым кораблем Cygnus XL стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) для пополнения запасов на МКС вечером 14 сентября. Этот пуск стал первым для Cygnus XL, который отличается от предшественника способностью нести на борту порядка 5 тонн грузов. Грузоподъемность обычного Cygnus составляла около 3,8 тонны. На борту космического корабля находятся в том числе материалы, необходимые в производстве кристаллов для полупроводников, оборудование для модификации криогенных топливных баков, а также система, позволяющая с помощью ультрафиолета не допускать размножения бактерий в воде.

Предыдущий запуск космического грузовика производства Northrop Grumman должен был состояться в начале 2025 года, однако он был отменен из-за повреждения аппарата при транспортировке.

Грузы на станцию с американской стороны, помимо Cygnus, доставляют корабли Cargo Dragon производства SpaceX. Последние при возвращении на Землю не сгорают в плотных слоях атмосферы, поэтому могут доставлять с МКС необходимые грузы.