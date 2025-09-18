Изначально стыковка была намечена на 17 сентября

НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. /ТАСС/. Космический грузовой корабль Cygnus XL корпорации Northrop Grumman произвел стыковку с Международной космической станцией (МКС). Трансляция ведется на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Стыковка произошла в 07:24 по времени восточного побережья США (14:24 мск). Американские астронавты Зина Кардман и Джонни Ким осуществили захват корабля при помощи руки-манипулятора Canadarm2 и подвели его к шлюзовому люку.

Прибытие Cygnus XL на орбитальную станцию произошло на день позже запланированного: изначально стыковка была намечена на 17 сентября, однако была отложена из-за неполадок с основным двигателем корабля. Он отключился раньше, чем это было необходимо.

Ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX с новым грузовым кораблем Cygnus XL стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) вечером 14 сентября для пополнения запасов на МКС. Этот пуск стал первым для Cygnus XL, который отличается способностью нести на борту порядка 5 тонн грузов. Грузоподъемность обычного Cygnus составляла около 3,8 тонны. На борту космического корабля находятся в том числе материалы, необходимые в производстве кристаллов для полупроводников, оборудование для модификации криогенных топливных баков, а также система, позволяющая с помощью ультрафиолета не допускать размножения бактерий в воде.