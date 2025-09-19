Аппарат был в космосе 30 суток

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Спускаемый аппарат биологического спутника "Бион-М" №2 с живыми организмами приземлился в степях Оренбургской области. Об этом сообщили в Роскосмосе.

"Приземлился спускаемый аппарат биологического спутника "Бион-М" №2. Космический аппарат был запущен с Байконура 20 августа - спустя 30 суток он вернулся на Землю с живыми организмами на борту. После приземления их отправят в Москву для участия в дальнейших исследованиях", - сообщается в Telegram-канале госкорпорации.

Проект "Бион-М" №2 призван изучить, как живые организмы переносят полет на высокоширотной орбите, где уровень космической радиации на треть выше, чем на орбите Международной космической станции. На борту аппарата весом 6,4 тонн находились 75 мышей мужского пола, около 1,5 тыс. дрозофил, клеточные культуры, растения, образцы зерновых, зернобобовых и технических культур. Кроме того, в космос были запущены грибы, лишайники, клеточные материалы и семена растений, выращенных из семян, которые летали в космос на "Бионе-М" №1 (2013 год) и "Фотоне-М" №4 (2014 год).

"Бион" - серия отечественных космических аппаратов для биологических исследований. В частности, ученых интересует воздействие на живые организмы радиации и невесомости. Первый подобный аппарат под названием "Космос-605" был запущен в 1973 году. В 2013 году на орбиту вывели первый спутник из серии "Бион-М". Тогда в космосе побывали мыши, монгольские песчанки, гекконы, улитки, растения и колонии различных микроорганизмов.