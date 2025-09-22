Это 20-30 ракет в год, отметил глава госкорпорации "Роскосмос"

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Порядка 300 ракет должны быть изготовлены и запущены в России в течение 10 лет, это 20-30 ракет в год. Об этом заявил глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов на пленарной сессии Российского форума "Микроэлектроника 2025".

Он пояснил, что национальный проект "Развитие космической деятельности Российской Федерации" включает в себя восемь федеральных проектов, в которых расписаны KPI по годам.

"Условно у нас за 10 лет должно быть изготовлено 1 000 космических аппаратов. В среднем один аппарат состоит из 2 000 компонентов радиоэлектронной промышленности. За 10 лет у нас должно быть изготовлено и запущено 300 ракет, то есть, 20-30 ракет в год. Помимо этого наземное управление и, самое главное, потребительские терминалы - это десятки, сотни тысяч устройств, которые покупает потребитель", - сказал глава госкорпорации.