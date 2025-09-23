Спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса также показал, как выглядят свежие фрукты в невесомости

МКС, 23 сентября. /ТАСС/. Космонавты Международной космической станции (МКС) получают заряд предпраздничного настроения благодаря аромату апельсинов и грейпфрутов, доставленных на станцию на корабле "Прогресс МС-32". Об этом сказал спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса на МКС Алексей Зубрицкий, который поделился кадрами распаковки фруктов.

"Вот так выглядят свежие фрукты в невесомости. Очень приятный запах, от цитрусовых особенно, давно не ощущали его. Немного предновогоднее настроение", - сказал он.

Так как в условиях невесомости люди иначе воспринимают вкусы и запахи, космонавтам в полете не хватает острой и пряной пищи, такой как лук и чеснок. Кроме того, на станции очень любят цитрусовые - как рассказывал в интервью ТАСС космонавт Роскосмоса Иван Вагнер, по прибытии очередного грузовика мякоть фруктов съедается, а корочки экипаж мнет, распыляя в воздухе эфирные масла и создавая тем самым приятный аромат.

"Запах, конечно, камера не передает, но это замечательно. Очень сочный, спелый, вкус как на Земле", - поделился Зубрицкий, разрезая грейпфрут. "И даже лучше!" - добавил космонавт Олег Платонов, снимавший видео.

Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-32" пристыковался к МКС 13 сентября. Разгрузка грузовика началась 15 сентября. Космонавты получили новый скафандр "Орлан-МКС" № 7 для выхода в открытый космос и установку для синтеза полупроводниковых материалов. Кроме того, на станцию отправили продукты питания: 17 кг свежих фруктов и овощей, в том числе 5 кг грейпфрутов и 500 г чеснока, а также сублимированную пищу, консервы, напитки, соусы и приправы.