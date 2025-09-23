Яркость кометы во многом непредсказуема, рассказал старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Яркость комет плохо прогнозируема, поэтому предположения о возможности наблюдении в октябре кометы C/2025 A6 (Lemmon) невооруженным глазом могут не сбыться. Сейчас объект можно увидеть в любительский телескоп, рассказал ТАСС старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН, профессор Иркутского государственного университета (ИГУ) Сергей Язев.

21 октября объект окажется на минимальном расстоянии от Земли (около 90 млн км). Ученые ожидают, что в конце месяца комета достигнет пика яркости (второй-четвертой звездной величины) и станет видна без оптических приборов.

"Яркость кометы во многом непредсказуема. Например, отражение солнечного света от неожиданных выбросов вещества из ледяного ядра может заметно увеличить яркость такого объекта. Сегодня высказываются осторожные оценки, допускающие реальную возможность во второй половине октября - начале ноября заметить C/2025 A6 не только в бинокль, но и невооруженным глазом. Однако точный прогноз дать сложно - слишком много факторов могут сыграть роль. В бинокль можно будет увидеть точно", - сказал Язев корреспонденту ТАСС.

Комета C/2025 A6 (Lemmon) была открыта в январе в обсерватории Маунт-Леммон в штате Аризона (США). Астрономы сегодня наблюдают за тем, как она быстро движется к Земле, наращивая яркость.

"Уже сейчас объект виден в любительский телескоп. Думаю, за неделю до сближения с Землей (21 октября) его можно будет увидеть в бинокль", - резюмировал ученый.