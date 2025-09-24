Аппарат этой серии был запущен впервые с 2013 года

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Научная программа по проекту "Бион-М" №2 впервые за историю современных биоспутников реализована только российскими исследователями. Об этом ТАСС рассказал Герой РФ, командир отряда космонавтов Роскосмоса, заместитель руководителя Центра подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина Олег Кононенко.

Биоспутник, запущенный 20 августа с космодрома Байконур, приземлился 19 сентября в степях Оренбургской области после 30 суток в космосе. "В целом полет биоспутника "Бион-М" №2 был представлен широчайшей научной программой, которая впервые за всю историю современных биоспутников реализована только российскими исследователями. Это очень значимое событие в исследовании космического пространства, предоставляющее возможность для столь необходимой биологической индикации новых орбит. С большим нетерпением ждем выводы ученых", - сказал Кононенко.

Космонавт подчеркнул, что биоспутник был запущен после более чем 12-летнего перерыва - первый полет аппарата этой серии, "Бион-М" №1, состоялся в период с 19 апреля по 19 мая 2013 года. "Российские ученые ждали этот запуск, поскольку полученные в полете "Бион-М" №1 научные результаты позволили выявить ряд ранее неизвестных проблем в области воздействия факторов космического полета на живой организм, что послужило основанием для продолжения исследований на беспилотных биологических спутниках серии "Бион-М", - отметил Кононенко.

Он добавил, что сотрудничество с NASA в рамках экспериментов по исследованию грызунов на борту МКС закончилось в 2017 году, "и у российских ученых осталась единственная возможность для проведения исследований на млекопитающих - продолжение программы биоспутников".

Новая орбита

Кононенко напомнил о том, что изначально "Бион-М" №2 планировали отправить на орбиту с тем же наклонением, что и МКС, но высотой 800 км. "Однако со временем появились новые вызовы, и тестирование новых космических трасс с точки зрения биологической безопасности было возложено на миссию БИОНа. Полет биоспутника проходил на новой солнечно-синхронной орбите с наклонением около 97-98 градусов. Помимо очевидной практической пользы, эта орбита, в отличие от хорошо изученной орбиты с наклонением 50-60 градусов, приближает ученых к пониманию длительного влияния на биообъекты профиля излучения, близкого к тому, который появится при выходе за пределы магнитосферы Земли", - сказал он.

Космонавт подчеркнул, что человечество уже имеет опыт полетов на Луну, но это были очень непродолжительные миссии. "Здесь же биообъекты с достаточно коротким жизненным циклом провели на новой орбите 30 суток", - добавил он.

Живые организмы

Основные биологические объекты проекта "Бион-М" №2 - мыши и мухи. "Мыши являются млекопитающими, их геном имеет много общего с геномом человека, а 30-суточный полет при средней продолжительности жизни два года является очень длительным. Ученые исследуют основные физиологические параметры животных сразу после приземления и в течение месяца после посадки, чтобы оценить динамику реадаптации их организма к земным условиям. В исследовании участвуют только самцы, однако, помимо классической линии животных, ученые отправили мышей, у которых снижена внутриклеточная защита от неблагоприятных факторов внешней среды, что является своеобразным ограничением для оценки безопасности новой орбиты", - отметил Кононенко.

Он уточнил, что около 50% генома плодовой мушки-дрозофилы также похожи на человеческий. "А на уровне клеточной организации, причем даже нейронов, отличий действительно мало. Жизненный цикл мух очень короткий, и в полете специалисты планируют получить два-три последовательных поколения и далее культивировать их в лаборатории, чтобы понять сохраняются ли изменения в течение нескольких поколений, то есть, по сути, оценить отдаленные последствия для популяции. Но исследователи пошли даже дальше - они планируют промоделировать освоение дальнего космоса в исследовании с мухами", - сказал командир отряда космонавтов Роскосмоса.

По его словам, в эксперименте "Цитомеханариум" на российском сегменте МКС в апреле ученые получили мух, прямые потомки которых отправились в космический полет на БИОНе и после возвращения снова полетят на МКС. "Это очень похоже на полет к другим телам Солнечной системы, пребывание в условиях сниженной гравитации и полет обратно", - уточнил космонавт.

Кроме того, Кононенко добавил, что научная программа по проекту "Бион-М" №2 включает в себя много других экспериментов - микробиологических, биотехнологических, радиобиологических, а также экспериментов по кристаллизации белков и выращиванию клеток. "В этот раз на биоспутнике увеличилось количество образовательных экспериментов, в рамках которых школьники работают с муравьями и семенами различных растений, что дает возможность ребятам почувствовать себя настоящими учеными и получить действительно интересные результаты во взаимодействии со старшими коллегами", - подчеркнул космонавт.