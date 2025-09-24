Речь идет об Анастасии Ленковой, уточнил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов

МИНСК, 24 сентября. /ТАСС/. Россия и Белоруссия рассматривают вопрос отправки второй белорусской женщины-космонавта на орбиту. Об этом в беседе с журналистами сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.

"Марина Василевская была первой женщиной-космонавтом в Белоруссии, которая в 2024 году была на МКС. И сейчас обсуждаем вопрос по отправке Анастасии Ленковой на орбиту. Тоже ряд моментов необходимо решить. Если они решатся, то будет вторая женщина-космонавт. И для нас это очень важно в рамках Союзного государства обеспечить реализацию такого проекта", - отметил Баканов.