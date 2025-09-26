Изменение орбиты астероида может стать еще одним способом избежать столкновения небесного тела с Луной

НЬЮ-ЙОРК, 26 сентября. /ТАСС/. Международная группа ученых, в которую входят специалисты NASA, рассматривает вариант применения ядерного оружия для уничтожения астероида под названием 2024 YR4, который может врезаться в Луну через семь лет. Об этом говорится в статье, опубликованной на платформе arxiv.

Ученые нашли два способа избежать столкновения 2024 YR4 с Луной. Они предлагают либо изменить орбиту астероида, либо разрушить его с помощью кинетического удара или ядерного взрыва. Окончательное решение предлагается принять в конце 2028 года, когда космический объект сблизится с Землей.

23 сентября ученые Московского физико-технического института (МФТИ) высказали мнение, что астероид не представляет опасности для Земли и лишь в худшем случае может повредить какие-то из ее космических спутников.

Ранее на сайте arxiv.org появилось сообщение о том, что международный научный коллектив полагает возможным столкновение астероида с Луной 22 декабря 2032 года. Вероятность такого исхода ученые оценили в 4%. Диаметр астероида составляет около 60 метров.