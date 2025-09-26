Эксперты лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН также прокомментировали возможность уничтожения астероида ядерным оружием

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Нынешняя траектория полета астероида 2024 YR4, который может угрожать Луне, неизвестна. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

"Он [астероид] в данный момент улетел от Земли и с мая этого года вообще не наблюдается. Иными словами, его текущая орбита вообще не известна. Во второй половине 2028 года он вернется к Земле, и тогда будет произведена предварительная коррекция его движения по новым данным. Это, однако, опять же не будет ничего значить, так как камень снова улетит, чтобы снова вернуться. И вот когда через четыре года, в 2032 году, он вернется, то тогда, и только тогда, измерение его орбиты будет иметь какой-то практический смысл. И на полученные в тот момент цифры, какими бы они ни были, все и будут ориентироваться", - говорится в сообщении в телеграм-канале лаборатории.

Эксперты лаборатории также прокомментировали возможность уничтожения астероида ядерным оружием. "По поводу ядерных взрывов в космосе, надо просто быть разумными людьми и понимать, что даже при 100% вероятности падения астероида размером 60 м на Луну, никто ради этого ядерный взрыв в космосе устаивать не будет. Кратер от этого астероида будет иметь размер 1 км, и потребуются довольно большие усилия, чтобы просто его разглядеть на поверхности Луны", - отметили они.

Ранее на платформе arxiv была опубликована статья, в которой международная группа ученых рассматривает два способа избежать столкновения 2024 YR4 с Луной. Специалисты предлагают либо изменить орбиту астероида, либо разрушить его с помощью кинетического удара или ядерного взрыва. Окончательное решение предлагается принять в конце 2028 года, когда космический объект сблизится с Землей.