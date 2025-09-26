Герой РФ Юрчихин: профессия космонавта утратила ореол романтизма

При это она стала более востребованной, считает космонавт

ТВЕРЬ, 26 сентября. /ТАСС/. Профессия космонавта на сегодняшний день утратила ореол романтизма, но стала более востребованной. Об этом ТАСС рассказал совершивший пять космических полетов Герой Российской Федерации Федор Юрчихин.

"Безусловно, [ребята и сегодня] мечтают [стать космонавтами]. Не в таком количестве, как в Советском Союзе, потому что все-таки вокруг этой профессии был ореол первых, ореол героев, ореол романтизма, ореол чего-то непонятного. <…> Сегодня профессия утеряла, наверное, тот ореол романтизма, героизма, привлекательности, но при этом она стала гораздо более необходимой человечеству. Сегодня космонавт уже в ряду если не самых обычных, конечно, но в ряду профессий, которые востребованы", - сказал Юрчихин.

При этом он не согласился с утверждением, что в Советском Союзе профессия была модной либо престижной. Тяга к ней диктовалась не этими категориями, а любопытством, тогда как сегодня в душах детей все чаще побеждает прагматизм. "Это было романтично, в первую очередь, для пацанов, понимаете? Вообще-то я не понимаю, если молодой человек мечтает кем-то стать, потому что это модно", - добавил собеседник агентства.

Важной особенностью выбора профессии, связанной с перспективой полета в космос, Юрчихин назвал долгую подготовку и необходимость все время держать себя в тонусе, осознавая при этом, что можешь никуда и не полететь.

Юрчихин с октября 2002 года по сентябрь 2017 года совершил пять продолжительных космических полетов на МКС, суммарно проведя в космосе более 672 суток, девять раз совершал выходы в открытый космос. В пятницу он стал одним из гостей мероприятий марафона "Знание. Первые" в Твери.

