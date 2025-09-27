На солнце произошла третья за день сильная вспышка

Продолжительность вспышки составила 15 минут

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Вспышка предпоследнего класса мощности М произошла на Солнце, она стала третьей за 27 сентября. Об этом ТАСС сообщили в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

"27 сентября в 10:14 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4232 (N03E71) зарегистрирована вспышка M1.1 продолжительностью 15 минут", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о вспышках М1.0 и М1.1.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.