Запуск произвели при помощи ракеты CZ-2D, сообщает Центральное телевидение Китая

ПЕКИН, 29 сентября. /ТАСС/. КНР успешно вывела на орбиту два спутника Shiyan-30 ("Шиянь-30") для тестирования технологий наблюдения за Землей. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По его сведениям, старт был осуществлен 29 сентября в 11:00 по пекинскому времени с космодрома Сичан (юго-западная провинция Сычуань). Запуск произведен при помощи ракеты CZ-2D ("Чанчжэн-2-ди") - для носителей серии "Чанчжэн" это 598-я миссия.

CZ-2D - двухступенчатая жидкотопливная ракета с диаметром обтекателя 3,35 м. Она достигает 40,7 м в длину и способна вывести на низкую околоземную орбиту до 3,5 тонн полезного груза, а на солнечно-синхронную (высота 700 км) - 1,3 тонн. Китай осуществил ее запуск в 100-й раз (6-й в 2025 году).

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии, предназначенные для освоения Луны. При поддержке государства китайские специалисты реализуют проекты исследования астероидов и Марса. На орбите функционирует космическая станция КНР, которая предназначена и для международного сотрудничества. В 2024 году Китай осуществил 68 запусков.