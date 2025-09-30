Экспериментальная отработка показала надежность и безопасность высокотехнологичных систем аппарата, отметили в пресс-службе Фонда поддержки проектов НТИ

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Динамический макет малого космического аппарата дистанционного зондирования Земли КОЭН (комплекс оптико-электронного наблюдения) для применения на низкой околоземной орбите успешно прошел полный цикл испытаний в АО РКЦ "Прогресс". Запуск аппарата запланирован на 2026 год. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Фонда поддержки проектов Национальной технологической инициативы (НТИ).

"Динамический макет малого космического аппарата (485 кг) дистанционного зондирования Земли КОЭН (комплекс оптико-электронного наблюдения) успешно прошел полный цикл испытаний в АО РКЦ "Прогресс". Испытания включали гармоническую и широкополосную случайную вибрацию на квалификационных уровнях, а также определение массы и центра масс. Наземная экспериментальная отработка показала надежность и безопасность высокотехнологичных систем аппарата. Спутник предназначен для работы на низкой околоземной орбите высотой 500 км в течение пяти лет", - рассказали в организации.

В фонде НТИ отметили, что благодаря технологиям ДЗЗ ученые получат качественный и оперативный мониторинг состояния лесов, а спасатели смогут отслеживать чрезвычайные ситуации. "Запуск аппарата КОЭН запланирован на 2026 год. Годовая полезная производительность составит 15 млн кв. км. Для сравнения - площадь России превышает 17 млн кв. км. Наземные динамические испытания подтвердили надежность и работоспособность бортовых систем, подсистем и компонентов при нагрузках, приближенным к реальным условиям. Космическая безопасность начинается с проверки надежности оборудования на Земле", - заявил руководитель стратегических коммуникаций фонда НТИ Ярослав Федосеев.

В организации уточнили, что пространственное разрешение сенсора для проведения съемки в видимом диапазоне составит 0,5 м на пиксель с полосой захвата 12 км. "Это позволит космическому аппарату получать изображения со сверхвысоким качеством детализации объектов. Такие технические характеристики аппарата позволят выполнять земное картографирование. То есть создавать карты масштаба 1:10 000 и 1:25 000 (в 1 см 100 и 250 м), которые используют в кадастре, геодезии, сельском хозяйстве. На таком масштабе видны даже мелкие объекты", - добавили в фонде.

Испытания состоялись при поддержке фонда НТИ в рамках опытно-конструкторских работ по созданию космической системы сверхвысокодетельных аппаратов.