Также ранее сообщалось о вспышках М1.2 и М2.7

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Третья за день сильная вспышка произошла на Солнце. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики.

"30 сентября в 15:27 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4230 (S09W31) зарегистрирована вспышка M1.8 продолжительностью 42 минуты", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о вспышках М1.2 и М2.7.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нВт на 1 кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.