Запуск обсерватории "Спектр-РГН" намечен на 2032 год

Эскизное проектирование нового телескопа стартует до конца 2025 года, рассказал директор Института космических исследований Анатолий Петрукович

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Астрофизическую обсерваторию "Спектр-РГН" планируется запустить на орбиту в 2032 году, следует из доклада директора Института космических исследований (ИКИ) РАН Анатолия Петруковича на торжественном мероприятии в честь 60-летия института.

"Спектр-РГН" - 2032" - говорится на слайде презентации.

Петрукович в интервью ТАСС ранее рассказывал, что эскизное проектирование нового телескопа стартует до конца года.

"Спектр-РГН" станет преемником работающего сегодня на орбите "Спектра-РГ" - литера "Н" означает "Навигация", так как цель проекта - научиться использовать источники рентгеновского излучения для автономной навигации космических аппаратов.