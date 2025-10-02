Эксперт Мухин: учреждение Недели космоса поможет популяризации профильной истории

Член бюро Президиума Федерации космонавтики России отметил, что в рамках нового праздника можно проводить, в частности, просветительские занятия для школьников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 октября. /ТАСС/. Проведение ежегодной Недели космоса, приуроченной к дате полета первого космонавта Земли Юрия Гагарина 12 апреля, станет эффективным инструментом популяризации отечественной истории и достижений, а также космического образования в России. Об этом сказал ТАСС член бюро Президиума Федерации космонавтики России и первый вице-президент Северо-Западной межрегиональной общественной организации Федерации космонавтики Российской Федерации, почетный академик Российской академии космонавтики имени К. Э. Циолковского Олег Мухин.

"Очень важно, чтобы проводилась неделя, посвященная полету Юрия Гагарина. И для нашей страны особенно как факт, что именно наш человек первый полетел в космос. Это еще раз сможет привлечь и детей, и студентов, и взрослых к идее пропаганды достижений космонавтики", - сказал Мухин.

Он добавил, что в рамках нового праздника можно проводить ряд тематических мероприятий, таких как запуски спутников, ракет, просветительские занятия для школьников и многое другое.

С предложением проводить в России ежегодную Неделю космоса с 6 по 12 апреля в целях популяризации отечественной космонавтики выступил Роскосмос 1 октября. Проект указа опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.