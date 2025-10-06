На Солнце снижается вспышечная активность

Ученые называют геомагнитную обстановку спокойной

© SOHO/ ESA/ NASA/ Getty Images

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Вспышечная активность на Солнце пока остается повышенной, но постепенно спадает. Об этом говорится в прогнозе лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

"Прогноз на сутки: геомагнитная обстановка - спокойная. Вспышечная активность - слабо повышенная, продолжающая спадать", - отмечается в сообщении.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.