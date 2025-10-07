Эксперт Костинов назвал прорывными биотехнологические разработки РФ в космосе

В России есть проблема недооценки маркетинга космических исследований, отметили участники международного форума "Биопром"

ГЕЛЕНДЖИК /Краснодарский край/, 7 октября. /ТАСС/. Биотехнологические исследования в космосе, проводимые частными российскими компаниями, являются прорывными. Об этом ТАСС заявил на площадке международного форума "Биопром" старший аналитик ассоциации "ТП Биотех2030" Антон Костинов.

В ходе сессии "Биотехнологическая Одиссея", организованной ТАСС, Костинов озвучил данные проведенного аналитического исследования, согласно которому глобальный объем венчурных сделок в этой сфере в 2024 году составил $72,6 млн, были проведены 22 сделки. Основными направлениями на данном рынке являются: системы производства космического питания, космические данные и аналитические сервисы для сельского хозяйства, биопроизводство на орбите, утилизация отходов и вторичных ресурсов. Аналитики отмечают рост в секторе производства продуктов питания.

"Доля Россия крайне низка - единственный, кто у нас есть - 3D Bioprinting Solutions. Но, как раз таки те вещи, которые делаются, прорывные для всего мира, то есть доля низка, но важность крайне высока. К сожалению, у нас нет программ поддержки биотехнологических исследований в космосе", - сказал Костинов.

Комментируя ситуацию на мировом рынке, он пояснил что, например, NASA ежегодно закладывает на поддержание международной космической станции порядка $3-4 млрд, при этом планировалось, что к 2025 году они смогут полностью покрыть расходы за счет доходов с коммерческих исследований в космосе.

Участники сессии также отметили, что в России есть проблема недооценки маркетинга космических исследований.

"Сильные стороны России: это глубокое научное наследие: советские ученые были пионерами в создании замкнутых систем жизнеобеспечения; уникальный длительный опыт работы в космосе - Россия является лидером - суммарная работа наших космонавтов более 3 тыс. дней; прорывные частные инициативы. Есть проблема коммерциализации - фундаментальные научные результаты мы часто не доводим до коммерческого продукта. Нужно создание эффективных механизмов трансфера этих технологий в нашу реальную жизнь, в нашу экономику", - резюмировал командир отряда космонавтов, заместитель начальника, НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина Олег Кононенко.

О форуме

Организованная ТАСС сессия "Биотехнологическая Одиссея" была посвящена космическим биотехнологиям. Международный форум "Биопром: промышленность и технологии для человека" проходит в Геленджике (Краснодарский край) 6-7 октября.

ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.