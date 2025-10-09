Космонавт Корниенко первым совершит стратосферный прыжок на Южный полюс

В 2024 году он совершил аналогичный прыжок на Северный полюс

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Летчик-космонавт, Герой России Михаил Корниенко планирует в 2025-2026 годах совершить первый в истории стратосферный прыжок на Южный полюс. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС.

В 2024 году Корниенко совершил аналогичный прыжок на Северный полюс. "Логичное продолжение - сделать то же самое, но с другой стороны планеты. Вряд ли удастся попасть точно в географический полюс, потому что там стоит американская станция Амундсен-Скотт, но мы планируем прыгнуть на нашу станцию Восток с парашютами-триколорами, обратить внимание на наше присутствие в Антарктиде", - сказал космонавт.

Он отметил, что полноценный стратосферный прыжок планируется осуществить либо предстоящей зимой (антарктическим летом), либо уже через год. На ближайшие дни намечен тренировочный прыжок на российскую базу Прогресс на побережье Антарктиды. "Там прыгаем с 6 км, если получится", - заметил космонавт.

По словам Корниенко, экспедиция трудна в плане логистики и финансов. "Арктика - она же под боком, можно сказать. Мы вылетели из Мурманска, нас выбросили на Северный полюс, и мы тут же вернулись. А тут все намного сложнее и намного дороже - раз в пять-семь уж точно. Представьте себе, сколько нужно топлива, чтобы четырехдвигательный Ил-76 со всем оборудованием гнать в Антарктиду. Еще дозаправка, а там горючее в 10 раз дороже стоит, чем на более привычных континентах", - подчеркнул он.

Космонавт добавил, что помимо самого прыжка планируется выполнить прикладные задачи. "Будем испытывать нашу технику, в том числе аппаратуру поисково-спасательной системы "КОСПАС-САРСАТ" по просьбе коллег из НИИ космического приборостроения", - поделился Корниенко.

Михаил Корниенко выполнил два космических полета - в 2010 году и в 2015-2016 годах. Всего за карьеру космонавта он провел на орбите 516 суток 10 часов, также совершив два выхода в открытый космос. Кроме того, 12 апреля 2024 года Корниенко совершил первый в истории стратосферный прыжок на Северный полюс.