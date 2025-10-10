Космонавты на МКС выйдут в открытый космос 16 октября

Алексей Зубрицкий и Сергей Рыжиков выполнят работы по установке на внешней поверхности станции уникальной научной аппаратуры для эксперимента "Экран-М"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Космонавты Роскосмоса Алексей Зубрицкий (специальный корреспондент ТАСС) и Сергей Рыжиков готовятся к внекорабельной деятельности, намеченной на 16 октября. Об этом сообщили в госкорпорации.

"Экипаж российского сегмента МКС готовится к выходу в открытый космос, запланированному на 16 октября. Космонавты Алексей Зубрицкий и Сергей Рыжиков выполнят работы по установке на внешней поверхности станции уникальной научной аппаратуры для эксперимента "Экран-М", - говорится в видео-дайджесте недели, опубликованном в Telegram-канале Роскосмоса.

Отмечается, что эта установка предназначена для выращивания сверхточных полупроводниковых материалов в условиях невесомости при помощи технологии молекулярно-лучевой эпитаксии. "Экран-М" является единственной в мире исследовательской программой такого рода, подчеркнули в Роскосмосе.