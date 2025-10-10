Роскосмос сообщил об успешных огневых испытаниях первой ступени ракеты "Союз-5"

Ракета сверхтяжелого класса оборудована двигателем Д-171МВ с тягой 800 тонн

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Роскосмос сообщил об успешном проведении наземных огневых испытаний первой ступени перспективной ракеты-носителя "Союз-5", оборудованной двигателем РД-171МВ с тягой 800 тонн.

"Сегодня в Научно-испытательном центре ракетно-космической промышленности проведены наземные огневые испытания первой ступени ракеты "Союз-5", - рассказали журналистам в пресс-службе госкорпорации, отметив, что испытания продлились 160 секунд.

В Роскосмосе подчеркнули, что перспективная ракета сверхтяжелого класса будет оборудована такой же ступенью, как и та, которая была испытана.

"Сегодняшние испытания открывают дорогу к запуску "Союза-5" с космодрома Байконур в конце этого года", - рассказали в пресс-службе, добавив, что кадры испытаний будут опубликованы 11 октября.

"Союз-5" - перспективная российская ракета-носитель среднего класса увеличенной грузоподъемности. Она разрабатывается для запусков автоматических космических аппаратов на околоземные орбиты в рамках российско-казахстанского проекта "Байтерек". Первый пуск намечен на конец декабря этого года, а начало полномасштабной эксплуатации - на 2028 год.