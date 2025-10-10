Астрономы получили изображение двух черных дыр, вращающихся друг против друга

Их обнаружили в квазаре, который астрономы называют OJ 287, с помощью системы радиотелескопов, в которую входит спутник RadioAstron

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Международный научный коллектив астрономов и астрофизиков впервые в мире получил радиоизображение двух черных дыр, вращающихся друг вокруг друга, и таким образом подтвердил существование пар черных дыр. Результаты исследования опубликованы в научном журнале The Astrophysical Journal.

Согласно современной астрономии, в центре почти каждой галактики Вселенной присутствует сверхмассивная черная дыра, поглощающая вещество. Она находится в центре активного ядра галактики - квазара. Прежде чем упасть в черную дыру, вещество образует вокруг нее яркий аккреционный диск, а перпендикулярно ему образуется джет - узконаправленный поток частиц, в котором они движутся почти со скоростью света. Две черных дыры обнаружены в квазаре, который астрономы называют OJ 287, с помощью системы радиотелескопов, в которую входит спутник RadioAstron.

"Оптическая кривая блеска OJ 287 длиной 136 лет объясняется моделью двойной черной дыры, в которой вторичный компонент находится на 12-летней орбите вокруг первичного компонента. Удары вторичного компонента по аккреционному диску первичного компонента генерируют серию оптических вспышек <…> Помимо уникальной формы траектории, вторичный джет также отличается иной формой спектра. Полученный нами результат согласуется с данными об огромной оптической вспышке 12 ноября 2021 года, также вызванной вторичным джетом", - пишут авторы исследования во главе с финским астрономом Маури Валтоненом из университета Турку.

Поведение первичного джета в OJ 287, по словам авторов, хорошо изучено в рамках той модели, которая объясняет 18 случаев крупных оптических вспышек. До недавнего времени роль второй черной дыры была отчетливо "вторичной", то есть не было подтверждено ни одной крупной вспышки, исходящей от нее. Ситуация изменилась с гигантской однодневной вспышкой, наблюдавшейся 12 ноября 2021 года.

"Трудно интерпретировать ее как что-либо иное, кроме излучения вторичного джета. <…> Это побудило нас по-новому взглянуть на радиокарту RadioAstron 2014 года на частоте 22 гигагерц с разрешением 12 микросекунд. Должен быть виден весь вторичный джет, а не только его ядро. Мы рассчитали влияние аберрации на джет и обнаружили, что она создает очень заметную и легко узнаваемую картину на небе. Эта закономерность наблюдается во внутреннем джете OJ 287, и поэтому мы предполагаем, что это действительно может быть вторичный джет", - поясняют авторы.

Ученые высказали надежду, что, когда в будущем снова будет достигнуто разрешение, близкое к тому, которое обеспечивает РадиоАстрон, возможно, на уровне 0,85 мм в глобальном РСДБ-картографировании джета вблизи пересечений диска в 2022 и 2032 годах, можно будет проверить "виляние хвоста" вторичной черной дыры.