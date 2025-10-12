Земля вошла в поток солнечной плазмы из корональной дыры на Солнце

Экстремально высокие скорости солнечного ветра по расчетам ожидались 13 октября, отметили в ИКИ РАН

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Поток плазмы из корональной дыры на Солнце накрыл Землю, сообщается в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

"Планета уже внутри потока плазмы из корональной дыры. <...> Исходя из того, как все складывается, сегодня будет еще два оповещения. В течение 3-4 часов - про начавшиеся магнитные бури, и ближе к темному времени суток в центральной части страны - про полярные сияния", - говорится в сообщении.

Отмечается, что экстремально высокие скорости солнечного ветра по расчетам ожидались 13 октября.