SpaceX запустила прототип Starship в 11-й испытательный полет

Ракета стартовала с космодрома Starbase в штате Техас

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 14 октября. /ТАСС/. Американская компания SpaceX осуществила в понедельник запуск ракеты-носителя с прототипом космического корабля Starship в 11-й испытательный полет. Трансляция ведется на странице компании в X.

Ракета стартовала с космодрома Starbase в штате Техас в 18:24 по местному времени (02:24 мск). Предыдущий запуск Starship состоялся в конце августа и увенчался успехом.

Корабль вновь попытается вывести из грузового отсека восемь симуляторов спутников системы связи Starlink. Кроме того, в компании хотят протестировать улучшения, направленные на достижение в дальнейшем цели по возвращению прототипа на стартовую площадку. Как ожидается, полет аппарата продлится около часа и завершится приводнением в водах Индийского океана.

15 марта глава компании SpaceX Илон Маск заявил, что в конце 2026 года запустит Starship с человекоподобным роботом Optimus на Марс. По его словам, если полеты на Марс с роботом пройдут успешно, то корабли с людьми могут быть отправлены в 2029 году. Главная же цель, которую он преследует, заключается в создании самодостаточного города на Марсе через 20 лет.

Согласно планам компании-разработчика, космическая система Starship будет универсальной и сможет в разных версиях использоваться для пилотируемых полетов на околоземную орбиту, вывода спутников и осуществления миссий на Луну и Марс, а также к более далеким небесным телам. Предусмотрено, что многоразовые Super Heavy и Starship будут совершать вертикальную посадку на Землю. Согласно текущему проекту, общая высота космической системы составляет 121 м (в том числе корабля - 50 м, ускорителя - 71 м), диаметр - 9 м, грузоподъемность - 100-150 тонн.