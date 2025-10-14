Один из крупнейших в 2025 году протуберанцев выброшен с Солнца

Специалисты уточнили, что его траектория пройдет точно между Меркурием и Землей

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Один из самых крупных в 2025 году протуберанцев был выброшен с Солнца. Он, вероятнее всего, не заденет Землю, сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

"Сегодня в интервале времени между 2:00 и 4:00 часами ночи по московскому времени с Солнца был выброшен один из самых крупных в этом году протуберанцев, наблюдавшийся последние несколько дней на восточном краю звезды и все это время понемногу смещавшийся в сторону Земли", - говорится в сообщении.

Специалисты уточнили, что его траектория пройдет точно между Меркурием и Землей. Причем, вероятнее всего, планеты не будут задеты.

"По данным с коронографов, плазменное волокно по состоянию на настоящий момент должно было уже удалиться от Солнца на расстояние около 20 миллионов километров", - отмечается в сообщении.

Кроме того, ученые отметили, что если бы протуберанец не был выброшен 14 октября, "то завтра, по подсчетам, плазменное волокно должно было выйти в положение, с которого, после отрыва ударило бы по планете краем, а, если бы смогло удержаться на Солнце до пятницы, то произошел бы уже прямой удар по Земле".