На Солнце произошла новая сильная вспышка

Ее продолжительность составила 26 минут

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Вторая сильная вспышка зафиксирована на Солнце 14 октября. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

"14 октября в 15:47 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4248 (N04W05) зарегистрирована вспышка M2.0 продолжительностью 26 минут", - отмечается в сообщении.

Ранее также сообщалось о вспышке М2.0. Кроме того, 14 октября зарегистрировано еще семь вспышек класса С.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.