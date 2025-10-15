Космонавты впервые в 2025 году выйдут в открытый космос для установки аппаратуры

Им предстоит установить устройства снаружи многоцелевого лабораторного модуля

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Российские космонавты Алексей Зубрицкий (специальный корреспондент ТАСС на МКС) и Сергей Рыжиков в четверг выйдут в открытый космос. В ходе первой в 2025 году внекорабельной деятельности (ВКД) им предстоит установить снаружи многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) "Наука" аппаратуру эксперимента "Экран-М" для выращивания полупроводников в открытом космосе.

Как сообщили в Роскосмосе, открытие выходного люка модуля "Поиск" запланировано на 19:50 мск. Ожидается, что внекорабельная деятельность продлится 5 часов 38 минут - она станет второй для Рыжикова и первой для Зубрицкого.

Кроме установки "Экрана-М" Зубрицкому и Рыжикову также предстоит демонтировать с модуля "Звезда" камеру высокого разрешения HRС, очистить один из иллюминаторов этого модуля и снять с модуля "Поиск" съемную кассету-контейнер. В ходе внекорабельной деятельности планируется использовать роботизированную руку-манипулятор ERA.

Проект "Экран-М" призван использовать преимущества космического вакуума и невесомости для создания высокочистых и сверхточных полупроводников при помощи технологии молекулярно-лучевой эпитаксии. Научная установка разработана Институтом физики полупроводников им. А. В. Ржанова СО РАН - ученые отметили, что других подобных исследовательских программ в мире не существует.

Этот выход станет дебютным для пары новейших российских скафандров "Орлан-МКС", произведенных научно-производственным предприятием "Звезда" и доставленных на станцию в этом году. Так, Рыжиков будет работать в скафандре №7 с красными лампасами, а Зубрицкий - в скафандре №6 с синими лампасами.

"Орлан-МКС" отличается от предыдущей версии скафандра "Орлан-МК" новой внутренней герметичной оболочкой, изготовленной из высокотехнологичной ткани, имеющей большой ресурс, а также новой автоматизированной системой водяного охлаждения, которая автоматически поддерживает наиболее комфортную температуру для оператора. Кроме того, изделия №6 и №7 отличаются импортозамещенным дисплеем бортового компьютера.