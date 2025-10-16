Зубрицкий: последние приготовления к выходу в открытый космос прошли на МКС

Космонавты проверили все системы скафандра и шлюзового отсека

МКС, 16 октября. /ТАСС/. Космонавты российского сегмента Международной космической станции (МКС) завершили тренировку и мероприятия по подготовке к внекорабельной деятельности (ВКД). Об этом рассказал спецкор ТАСС на МКС, космонавт Роскосмоса Алексей Зубрицкий.

"Предыдущие дни были очень насыщенными. Мы проверили все системы скафандра, все системы шлюзового отсека, подготовили все оборудование, которое будем использовать во время ВКД. Кроме того, мы провели тренировку в скафандрах, где-то за три часа проверили подгонку размеров, удобство размещения навесного оборудования, досягаемость органов управления скафандром", - сказал он.

Выход Зубрицкого и его коллеги Сергея Рыжикова в открытый космос намечен на 19:50 мск 16 октября. В ходе ВКД космонавты установят снаружи станции комплекс аппаратуры "Экран-М" для выращивания сверхточных полупроводниковых материалов в условиях невесомости при помощи технологии молекулярно-лучевой эпитаксии. Для Зубрицкого этот выход станет первым в карьере, для Рыжикова - вторым.