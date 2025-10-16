Космонавты на МКС еще раз выйдут в открытый космос в ближайшие две недели

Космонавты успешно выполнили задачи внекорабельной деятельности и сейчас готовятся к закрытию люка, сообщил ведущий инженер отдела внекорабельной деятельности РКК "Энергия" Дмитрий Ахмеров

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Российские космонавты Алексей Зубрицкий (спецкор ТАСС) и Сергей Рыжиков совершат еще один выход в открытый космос в ближайшие две недели. Об этом сообщил ведущий инженер отдела внекорабельной деятельности РКК "Энергия" (входит в Роскосмос) Дмитрий Ахмеров.

По его словам, космонавты успешно выполнили задачи сегодняшней внекорабельной деятельности и сейчас готовятся к закрытию люка. "После чего будет отдых, разбор полета, то есть разбор всей текущей вне корабля деятельности. <...> И потихоньку будем готовиться к следующему выходу, который у нас уже буквально через две недели, даже меньше", - сказал он в трансляции Роскосмоса.