Российские космонавты завершили выход в открытый космос

Они, в частности, установили аппаратуру для выращивания полупроводниковых кристаллов высокой чистоты

МКС, 17 октября. /ТАСС/. Космонавты российского сегмента Международной космической станции (МКС) Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий (спецкор ТАСС) завершили первую в этом году внекорабельную деятельность (ВКД) и вернулись на станцию, следует из трансляции Роскосмоса.

Выход за борт был намечен на 19:50 мск, однако ВКД началась примерно на полчаса позже. По плану ее продолжительность должна была составить 5 часов 38 минут, в действительности космонавты выполнили мероприятия за 6 часов 11 минут 12 секунд.

В ходе ВКД космонавты установили аппаратуру для выращивания полупроводниковых кристаллов высокой чистоты, демонтировали камеру HRС с модуля "Звезда" и отбросили ее против вектора скорости, очистили иллюминатор этого модуля и сняли с модуля "Поиск" кассету-контейнер.

Работа выполнялась в новейших российских скафандрах "Орлан-МКС" научно-производственного предприятия "Звезда". Кроме того, один из ведущих трансляции, ведущий инженер-испытатель Ракетно-космической корпорации "Энергия" (РКК, входит в Роскосмос) Максим Зайцев сообщил, что во время ВКД-64 впервые использовалось по два фала переменной длины: до этого космонавтов у корабля удерживал один фал переменной длины (большей длины) и один постоянной (меньшей длины).

Уникальный эксперимент

Комплекс научной аппаратуры для молекулярно-лучевой эпитаксии эксперимента "Экран-М" предназначен для выращивания высокочистых и сверхточных полупроводников с использованием преимуществ космического вакуума и невесомости. Оборудование разработано Институтом физики полупроводников им. А. В. Ржанова СО РАН - ученые отметили, что других подобных исследовательских программ в мире не существует.

При монтаже этого уникального научного оборудования особенно важна точность действия космонавтов. Создание тонких кристаллических структур в невесомости требует максимально стабильных условий и остается сложной задачей для орбитальных станций с их постоянной собственной вибрацией и микрогравитационным возмущением.

В камере комплекса "Экран-М", которую разместили в универсальном рабочем месте многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) "Наука", отработают технологию создания высокочистых пленок арсенида галлия. Такие многослойные структуры используются в солнечных батареях. Если эксперимент пройдет успешно, можно будет говорить о проектировании первых орбитальных мини-фабрик и производстве фотоэлементов в космосе.